Hamamboğazı Termal Çam Kokusu Bungalov Konaklama Tesisi projesinde imzalar atıldı

Zafer Kalkınma Ajansı Hizmet Binası'nda düzenlenen imza törenine Banaz Belediye Başkanı Zafer Arpacı ve Zafer Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri katıldı. Projede Banaz Hamamboğazı'nda halihazırda günübirlik tesis olarak hizmet veren termal turizm tesislerinin bulunduğu alana konaklama ve çeşitli sosyal donatılar oluşturulacak. Bu doğrultuda 50 adet bungalov ve 1 adet restoran oluşturulacak ve çevre ile uyumlu peyzaj ile birlikte yürüyüş yolları, doğal görünümlü açık toprak havuzlar ve termal çamur havuzları oluşturulacak, paintball sahası kurulacak. Projenin 18 milyon 400 bin TL olan toplam bütçesinin 4 milyon TL'si Zafer Kalkınma Ajansı tarafından finanse edilecek. Banaz Belediyesi Ticaret Anonim Şirketi'nin ortak olarak yer aldığı projede iştirakçi olarak Uşak Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, Uşak İl Özel İdaresi ve Karun Turizm firması yer aldı. Yapılan yazılı açıklamada ‘Hamamboğazı Termal Çam Kokusu Bungalov Konaklama Tesisi' güdümlü projesinin Uşak başta olmak üzere bölgemize hayırlı olmasını dileriz” ifadelerine yer verildi.