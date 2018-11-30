Hamamboğazı'nda termal sağlık kompleksi için ilk adım atıldı

Uşak'ın en büyük termal kaynaklarının bulunduğu Banaz ilçesi Hamamboğazı bölgesinde sağlık kompleksi yapılması için ilk adım atıldı.

Uşak'ın Hamamboğazı bölgesine yapılması planlanan Termal Sağlık Kompleksi ve Rehabilitasyon Merkezinin proje başvurusu kabul edildi. Uşak Üniversitesi ve Uşak İl Özel İdaresinin iştirakçi olarak yer aldığı hibe projesi ile termal sağlık kompleksi için bir detay fizibilite raporunun hazırlanacağı öğrenildi.

Sağlık kompleksinde kür merkezi, klinik hotel, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi, hastane, sağlıklı yaşam merkezi, yaşlı sağlığı merkezi, tanı ve tedavi üniteleri, toplantı salonları, spor alanları ve sosyal tesisler için yerleşim planı çıkarılarak, taslak mimari çizilecek. Tesis donanım ihtiyaç analizi yapılacak, tesis kurulum yaklaşık maliyeti oluşturulacak, sağlık turizmi için pazar analizi yapılacak, sağlık kompleksi organizasyon yapısı oluşturulacak ve işletme maliyetinin finansal ve mali analizi çıkartılacak.

7 bin 400 yatak kapasitesine sahip alanları bulunan Hamamboğazı Termal Turizm Bölgesinde bu girişimle birlikte özellikle bulunduğu bölge itibariyle sağlık turizminde önemli bir merkez olacağı öngörülüyor.