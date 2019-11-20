Hayata pozitif bakmak, diyabetli yaşamayı olumlu etkiliyor

Uşak'ta “Diyabet ve Aile” temasına uygun, “Diyabet Her Aileyi İlgilendirir” sloganıyla belirli noktalarda açılan standlarda diyabetle ilgili bilgilendirici eğitim yapıldı.

Kronik hastalıklarla mücadele kapsamında düzenlenen etkinliklerle diyabet hastalığının ne olduğu, diyabetin belirtileri, ana risk faktörleri ve diyabetten korunma yolları vatandaşlara anlatıldı. Etkinliklerde, Uluslararası Diyabet Federasyonu tarafından, 2018-2019 yılları için belirlenen “Diyabet ve Aile” temasına uygun, “Diyabet Her Aileyi İlgilendirir” sloganıyla hazırlanan afişler ve videolar kullanıldı. Ayrıca vatandaşlara “Diyabete Yatkınlık Risk Testi” uygulandı.

“Hayata pozitif bakılmalı”

İl Sağlık Müdürü Vekili Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. İsmail Çıbık, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi Diyabet Hemşireleri Esin Altan Erdem ve Suna Damar tarafından Tip 1 Diyabetli olan Emine Bunaltan' a evinde ziyaret gerçekleştirildi. Ziyaretin kendisini memnun ettiğini belirten ve Genç Diyabetlilere umut olması için ayrıca bir kitap yazan Emine Bunaltan, hayata pozitif bakmanın diyabetle yaşamayı olumlu etkilediğini ifade etti.