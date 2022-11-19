Hayatını kaybeden polis memuru için tören düzenlendi

Uşak'ta geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden polis memuru için İl Emniyet Müdürlüğü binasında tören düzenlendi.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü bünyesinde görev yapan polis memuru Süleyman Kayar (50) dün akşam saatlerinde evde rahatsızlanması sonucu Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği tespit edilen Kayar, hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Akşam saatlerinde vefat eden polis memuru için Uşak İl Emniyet Müdürlüğü binasında tören düzenlendi. Törene Vali Turan Ergün, Emniyet Müdürü Mesut Gezer, İl Jandarma Komutanı Albay Fahri Temiz, Süleyman Kaya'nın yakınları ve mesai arkadaşları katıldı.

Saygı duruşu sonrasında konuşma yapan Emniyet Müdürü Mesut Gezer, Süleyman Kaya için örnek bir insan olduğuna şahitlik ettiğini ve beraber çalışmaktan gurur duyduğunu söyledi. Gezer, “Onu hep minnetle hatırlayacak, eksikliği, yokluğunu hep hissedecek, onu hep özleyeceğiz. Süleyman kardeşimize Allahtan rahmet, başta kederli ailesi olmak üzere bütün teşkilatımıza baş sağlığı diliyorum” dedi.

Konuşmaların ardından Süleyman Kayar'ın naaşı defnedilmek üzere memleketi Konya'ya gönderildi.