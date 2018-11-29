Hırsızlar polisten kaçamadı

Uşak'ta polis ekipleri, polisi 3 farklı hırsızlık ve kapkaç olayına karıştıkları tespit edilen 2 şüpheliyi yakaladı.

Edinilen bilgiye göre Uşak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Uşak merkezde farklı tarihlerde meydana gelen otodan hırsızlık, evden hırsızlık ve kapkaç olayına karışan 2 şüpheliyi teknik takibe aldı. Şüphelilerin gerçekleştirdiği olaylarda yaklaşık değeri 8 bin TL civarında ev, oto ve giyim eşyalarının çalınması olayını gerçekleştirdikleri anlaşıldı. Tespit edilen 2 şüpheli polisin yaptığı operasyonla yakalanırken, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.