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Hırsızlar polisten kaçamadı

Uşak’ta polis ekipleri, polisi 3 farklı hırsızlık ve kapkaç olayına karıştıkları tespit edilen 2 şüpheliyi yakaladı.

Uşak'ta polis ekipleri, polisi 3 farklı hırsızlık ve kapkaç olayına karıştıkları tespit edilen 2 şüpheliyi yakaladı.


Edinilen bilgiye göre Uşak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Uşak merkezde farklı tarihlerde meydana gelen otodan hırsızlık, evden hırsızlık ve kapkaç olayına karışan 2 şüpheliyi teknik takibe aldı. Şüphelilerin gerçekleştirdiği olaylarda yaklaşık değeri 8 bin TL civarında ev, oto ve giyim eşyalarının çalınması olayını gerçekleştirdikleri anlaşıldı. Tespit edilen 2 şüpheli polisin yaptığı operasyonla yakalanırken, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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