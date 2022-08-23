Huzur evlerinde doğal afet tatbikatları düzenlendi

Uşak'ta bulunan huzur evlerinde afetlere yönelik tahliye ve yangın tatbikatları yapıldı.

Uşak'ta AFAD ve İtfaiye ekiplerinin katılımıyla huzur evlerinde yangın, deprem gibi afetlerde tahliye ve yangın söndürme tatbikatları yapıldı. Tatbikatlarda huzurevlerinde yaşayan yaşlı vatandaşlar, muhtemel bir doğal afetlere karşı tekerlekli sandalye, sedye, itfaiye sepetleriyle dairelerden tahliye edildi. Ayrıca yaşlı vatandaşlar muhtemel bir yangına nasıl müdahale etmeleri gerektiği konusunda ekiplerden bilgi alırken bu bilgileri de uygulamalı olarak test etti.