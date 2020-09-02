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İçerisinde hasta olan ambulans seyir halindeyken alev alev yandı

Uşak’ta, içerisinde hasta olan ambulans seyir halindeyken yandı.

Uşak'ta, içerisinde hasta olan ambulans seyir halindeyken yandı. Ambulans içerisindeki sağlık görevlileri hastayı son anda canlarını tehlikeye atma pahasına kurtardı.


Olay, Uşak - İzmir yolu üzerinde Çınar Rampasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Kütahya'nın Gediz ilçesinden Uşak Eğitim Araştırma Hastanesine hasta nakleden Hüseyin Çetin idaresindeki 43 FZ 862 plakalı ambulansın motor kısmından henüz belirlenemeyen bir nedenle dumanlar çıkmaya başladı. Dumanları fark eden sürücü Çetin, emniyet şeridinde ambulansı durdurdu ve görevli Fatma Akça ile birlikte kalp hastası Temuçin Yörük'ü (66) araçtan indirdi. Hastanın ambulanstan indirildiği esnada ambulans bir anda alevlere teslim oldu. İhbarlar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis, jandarma ve hastayı nakil etmek için başka bir ambulans sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin titiz çalışması sonucunda 1 saate yakın bir sürede yangın kontrol altına alındı. Jandarma ekipleri, alevler söndürülene kadar yolu bir süreliğine trafiğe kapattı. Ayrıca sürücü Hüseyin Çetin, görevli Fatma Akça ve hasta Temuçin Yörük'ün durumlarının iyi olduğu öğrenildi.


Öte yandan o esnada oradan geçen Uşak AKP Milletvekili İsmail Güneş de sağlık ekipleri ve itfaiye ekipleriyle görüştü. Güneş, sağlık ekiplerine geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

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