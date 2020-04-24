İhtiyaç sahibi 7 bin 502 aileye biner liralık destek

Uşak'ta korona virüs (Covid-19) salgınından dolayı ihtiyaç sahibi vatandaşların olumsuz etkilenmemesi için 7 bin 502 aileye 1000'er liralık destek ödemesi yapıldı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında ihtiyaç sahibi vatandaşlara maddi destek verildi. Uşak Valiliği de korona virüsten dolayı ihtiyaç sahibi vatandaşlar için destek programı kapsamında harekete geçti. Oluşturan paket kapsamından toplamda 7 bin 502 aileye 1000'er liralık destek verildi.

Yapılan çalışmalarla ilgili açıklama yapan Uşak Valisi Funda Kocabıyık, "İki gün gibi kısa bir sürede ödemeleri adreslere götürerek elden teslim eden Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerimize teşekkür ediyorum" dedi.