İhlas Haber Ajansı

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İki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı

Uşak’ta iki grup arasında çıkan bir silahlı kavgada boyun bölgesinden yaralanan 1 kişi ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Uşak'ta iki grup arasında çıkan bir silahlı kavgada boyun bölgesinden yaralanan 1 kişi ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Olaya ilişkin çok sayıda kişi ekiplerce gözaltına alındı.


Uşak'ta Elmalıdere Mahallesi'ne bağlı 1.Lamba Sokakta iki grup arasında henüz bilinmeyen bir sebepten silahlı kavga çıktı. Çıkan çatışmada 1 kişi boynundan vurularak ağır yaralanırken taraflar olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekipler yapılan incelemeler sonucunda kaçan şüphelileri saklandıkları yerde kıskıvrak yakaladı. Hastaneye kaldırılan F.A.'nın (20) hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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