İki üniversite öğrencisinin ölümüne sebep olan sürücüye 10 yıl 6 ay hapis cezası

Uşak'ta görülen davada alkollü olduğu öğrenilen sürücü için 10 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Geçtiğimiz Mayıs ayında 2 üniversite öğrencisine çarparak ölümlerine sebep olan alkollü sürücü bugün Uşak 1.Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen dava ile tekrardan hakim karşısına çıktı. Davaya tutuklu sanık H.K. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi ile katılırken hayatını kaybeden öğrencilerin yakınları da davaya katıldı. Kazada hayatını kaybeden öğrencilerin yakınları sanık H.K.'nın en ağır şekilde cezalandırılmasını ve takdirin mahkemeye ait olduğunu söylerken sanık H.K. ise pişman olduğunu, böyle bir kaza olmasını istemediğini ama elinden bir şey gelmeyeceğini ve takdirin mahkemeye ait olduğunu söyledi.

Tarafları dinleyen mahkeme başkanı, sanık H.K.'nın 2 kişinin taksirli ölümüne sebep olma suçundan 7 yıl, yüksek hız, alkol ve telefonla oynamasından kaynaklı 3 yıl 6 ay olmak üzere toplamda 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldığını açıkladı.