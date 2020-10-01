İkinci Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Biyoteknoloji kongresi başlıyor

Onursal Başkanlığını Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş'ın, kongre başkanlığını ise Uşak Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Alper Karagöz'ün yapacağı kongre, korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında online olarak gerçekleştirilecek.

“Kongremizin ikincisini yapmaktan gurur duyuyoruz”

Kongrede birbirinden seçkin akademisyenlerin, son bilimsel gelişmeleri içeren çalışmalarını sunacaklarını belirten Prof. Dr. Savaş, “Uşak Üniversitesi olarak, Kovid-19 pandemisi de dikkate alındığında, başta ülkemiz olmak üzere farklı ülkelerden çok sayıda akademisyen ve araştırmacının sağlık bilimleri ve biyoteknoloji alanındaki son gelişmeleri paylaşacağı kongremizin ikincisini yapmaktan gurur duyuyoruz. Bilim dünyası ile ilgili güncel bilgileri, katılımcıların aktif olarak katkı sağlayacakları, interaktif oturumlar ile sunmayı planlıyoruz. Birlikte olmaktan keyif alacağımız yerli ve yabancı bilim insanlarının katkıları ile birçok sunumun tartışılacağı bilimsel programla karşınızda olacağız. Disiplinler arası olan kongremizde sunulan bildirilerin, ülkemiz ve dünya bilimi açısından, özellikle de Kovid-19 pandemisiyle ilgili olarak, bilim dünyasında ses getirecek yeni gelişmelerin tartışılmasına katkı sunacağına inanıyorum” dedi.

Kongre ile hedeflerinin bilimsel ve bu alanlara ilgi düzeyinin arttırılması oldu. Kongre Başkanı Doç. Dr. Karagöz, “Nitelikli ve zengin bir program eşliğinde, multidisipliner ilgiyi tek bir çatı altında toplamak ve farkındalığı artırmak için kongremiz, bilimsel bir fırsat oluşturacaktır. Sonuç olarak, kongre platformumuzun daha da güçleneceğine inanıyoruz. İkincisini yapacağımız kongremizin hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.