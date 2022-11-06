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İkincisi düzenlenen Ulubey Kanyonu Ekstrem Festivali son buldu

Bu sene ikincisi düzenlenen Ulubey Kanyonu Ekstrem Festivali, katılan 60’ı aşkın sporcunun 38 kilometrelik parkuru tamamlamasıyla son buldu.

Bu sene ikincisi düzenlenen Ulubey Kanyonu Ekstrem Festivali, katılan 60'ı aşkın sporcunun 38 kilometrelik parkuru tamamlamasıyla son buldu.


Uşak'ın Ulubey ilçesinde düzenlenen Ulubey Kanyonu Ekstrem Festivali'ne bu sene Uşak ve çevre illerden toplamda 61 sporcu katıldı. Festivale katılan bu sporcular; Ulubey Kanyonu, Blaundus Antik Kent gibi ilçenin tarihi yerlerinin de içerisinden geçtiği 38 kilometrelik parkuru tamamlamak için kıyasıya yarıştı. Uşak Valiliği, Uşak Belediyesi, Ulubey Kaymakamlığı ve Zafer Kalkınma Ajansı sponsorluğunda düzenlenen festival, katılımcılara madalya verilmesiyle son buldu.

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