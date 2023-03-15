İl Başkanı Erol milletvekili aday adaylığı için istifa etti

Türkiye'nin en genç il başkanı olan Yusuf Burak Erol, milletvekilliği aday adaylığı için Deva Partisi Uşak İl Başkanlığı görevinden istifa ettiğini duyurdu. Erzurum Atatürk Üniversitesi Hukuk Fakültesinde lisans eğitimini tamamlayan Erol, halen Ufuk Üniversitesi Kamu Hukuku Yüksek Lisans programında eğitim hayatına devam ediyor.

Eğitim hayatında birçok sosyal projelerde yer alan Yusuf Burak Erol, Gençlik Değişim Programları ile yurtdışında birçok ülkede temaslarda bulundu. Milletvekilliği aday adaylığını ilan eden Erol'un önümüzdeki günlerde sahadaki seçim çalışmalarını hızlandırması bekleniyor.