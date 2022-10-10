İlk kez Uşak'a gelen öğrencilere Kültür Rotası tanıtıldı

Turan Ergün, Uşak İl Özel İdaresinin finansmanını sağladığı ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün organize ettiği Uşak Kültür Rotası etkinlikleri çerçevesinde gençlerle bir araya geldi.

Geziye, Uşak Üniversitesine bu yıl kaydolmuş, KYK yurtlarında kalan öğrencilerle, başka ülkelerden gelmiş yabancı uyruklu öğrenciler katıldı. Vali Ergün ve öğrenciler, önce Baltalı Köyü göleti çevresinde yürüdü. Öğrenciler daha sonra Banaz İlçesine giderek buradaki termal tesislerde suya girdi ve gönüllerince eğlendi.

Uşak Valiliğinin destek ve himayelerinde Uşak İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından yürütülen Uşak Kültür Rotası Etkinlikleri Pazar günü Baltalı Göletindeki yürüyüşle başladı. Bu etkinlikler dahilinde Uşak Üniversitesi 1. Sınıf öğrencilerine ve Uşak Üniversitesinde öğrenim gören yabancı uyruklu Uluslararası öğrencilere Uşak'ı ve Uşak'ın tarihi, kültürel, turistik, doğal güzelliklerini ve niteliklerine tanıtmak öğrencilerin, Uşak'ın birer kültür elçisi ve tanıtım gönüllüsü olmasını sağlamak amacıyla yapılan bu etkinliklere katılan öğrencilerin çoğunluğu KYK'da kalan öğrenciler öncelikli olmak üzere davet edildiği belirtildi.

Baltalı Göleti mevkiinde 50 öğrenci ile yürüyüş gerçekleştirilmiş yürüyüşün ardından yemek ikramı (sucuk ekmek ve içecek) yapılarak hep biröğrencilerle türkülerle güzelleşen sohbetin ardından geziye katılan öğrencilerimize güikte türküler söylendi ve sohbet edildi. Daha sonra Turan Ergün öğrencilere, günün anlam ve önemini hatırlatan küçük hediyeler verdi.

Daha sonra Vali Ergün kafileden ayrıldı Öğrenciler, Banaz Hamamboğazı Termal tesislerine geçerek burada şifalı sularıyla meşhur termal yüzme alanında eğlenceli zaman geçirdiler.

Uşak tanıtım gezileri yıl boyunca devam edecek

Uşak İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından yürütülen “Uşak Kültür Rotası etkinlikleri Projesi ile ilgili şu bilgiler verildi: “Ekim 2022- Mayıs 2023 Ulubey Kanyonları, Blaundos Antik Kenti, İnay Hanı, Cam Teras, Taşyaran Vadisi, Clandıras Köprüsü, Sebaste Antikk Kenti, Evrenli Parkı, Eşme Mesatimmolos ve Kilimevi, Takmak Müze Evi, Uşşak Arkeoloji Müzesi, Uşak Atatürk Evi, Ulu Camii, Burma Cami, Dokuyan Eller ve Dokur evi, Tarihi Uşşak Evleri, İskender Pala halk Kütüphanesi destinasyonlarında gezi ve tanıtım etkinlikleri 14 farklı grupla süreçte devam edecek”