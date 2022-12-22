İlkler Şehri Uşak Basketbol Takımı zafere odaklandı

Ligi'nde iyi bir çıkış yakalayan lkler Şehri Uşak Basketbol Takımı, 25 Aralık Pazar günü evinde NG Basketbol Takımını ağırlıyor.

Ligde liderle aynı puana sahip olması ve averaj üstünlüğüne rağmen bu yıl uygulanan sıralama yüzünden 4. sırada yer alan İlkler Şehri Uşak Basketbol Takımı, bu hafta 9 puanla 6 sırada yer alan NG Basketbol Takımını konuk ediyor. Pazar günü Uşak Üniversitesi Spor Salonu'nda oynanacak bu maç, Uşak ekibi için liderlik yolunda büyük önem taşıyor.

Kulüp Başkanı Osman Tekbaş, ücretsiz olan maça bütün Uşaklı basketbol severleri davet ederek son dönemde takı olarak yukarı doğru bir ivme yakaladıklarını ve Süper Lig hedefine doğru karalılıkla ilerlediklerine vurgu yaptı. Tekbaş, “Türkiye Basketbol 2.Ligi 7.haftasında evimizde Nadir Gold İstanbul Basket'i ağırlıyoruz. Sen yoksan bir kişi eksiğiz. 25 Aralık Pazar günü saat 15:00'de Uşak Üniversitesi Spor Salonunda buluşuyoruz. Son dönemde iyi bir ivme yakaladık. Hedefimize doğru büyük bir kararlılıkla ilerleyeceğiz. Bu şehir geçmişte büyük taraftarı ile başarılar yakaladı yine aynı şekilde en büyük gücümüz taraftarımız olacaktır. Mütevazi bir bütçe ile çıktığımız bu yolda elde edilecek başarı bizim için çok kıymetli olacaktır” dedi.