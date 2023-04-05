Geçtiğimiz hafta Konya Büyük Şehir Belediyesi deplasmanında yenilmesine rağmen liderliğini koruyan İlkler Şehri Uşak Basketbol Takımı'nda hedef TB1L olarak belirlendi.

7 Nisan Cuma günü saat 16.00 da Uşak Üniversitesi Spor Salonu'nda TB2L (B) Grubunda son maçında Karşıyaka Belediye Spor ile karşılaşacak olan kırmızı siyahlı takım rakibini yenerek grup maçlarını lider bitirmek ve play off'a avantajlı girmek istiyor. Konya yenilgisini “Yol kazası” niteleyen İlkler Şehri Uşak Basketbol Kulübü Başkanı Osman Tekbaş, “Bu beklenmediğimiz yenilgiye rağmen moralimiz yerinde. Cuma günü grupta son maçımızda Karşıyaka Belediye Spor ile evimizde karşılaşacağız. Karşıyaka Belediye Spor grubumuzda 27 puanla 5. sırada. Güçlü bir takım. Son maçımız evimizde yapacak olmamız bizim için büyük bir avantaj olarak görüyorum.

Cuma günü en büyük avantajımız olan seyircimizin desteği ile Karşıyaka'yı yeneceğimize ve grubu lider olarak bitireceğimize inanıyorum. Cuma günü taraftarımızın bizi yalnız bırakmamasını istiyorum. Taraftar desteği ile daha güçlü oluyoruz. Hedefimiz TB1L'dir” dedi.