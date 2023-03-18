İlkler Şehri Uşak liderliği yakaladı

Ligi (TB2L) B Grubunda, 15.maçlar sonrasında İlker Şehri Uşak, NEF Basketbol'u yenerek liderlik koltuğuna oturdu.

Ligi (TB2L) B Grubu'nda sahasında NEF Basketbol'u konuk eden İlkler Şehri Uşak Basketbol, rakibini 73-64 yenerek liderlik koltuğuna oturdu. Maç sonrasında açıklamalarda bulunan İlkler Şehri Uşak Basketbol Takımı Kulüp Başkanı Osman Tekbaş; “Kendi evimizde galip geldiğimiz için ve lider olduğumuz için çok mutluyuz.

Ama, temkinli olmamız gerekir diye düşünüyorum. Önümüzde 3 maçımız daha var. Haftaya, Nadir Gold İstanbul, ondan sonra Konya B.B. Basketbol takımıyla üst üste deplasmanda karşılaşacağız. Son hafta Uşak'ta Karşıyaka Belediye Basketbol Takımını ağırlayacağız.

Kazandığımız liderliği korumak için bu zorlu 3 maçı da almalıyız. B Grubunda maçları lider tamamlarsak play offa çok avantajlı gireceğiz. Bu arada, bize destek olan ve asla yalnız bırakmayan Uşaklı basketbol severlere çok teşekkür ederim” dedi.