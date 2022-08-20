İmam Hatipli ikizler hiç dershaneye gitmeden tıp fakültesini kazandı

Uşak Ertuğrul Gazi Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu öğrencisi ikiz kardeşler Rumeysa ve Hayrunisa Gencer, hiç dershaneye gitmeden okulda aldıkları eğitimle hayallerinin okulu olan Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazandı.

18 yaşındaki Rumeysa Gencer, üniversite seçme ve yerleştirme sınavlarında sayısalda Türkiye 541. olurken ikizi Hayrunisa Gencer sayısalda 2000. olarak hayallerinin okulu olan Tıp Fakültesi'ni kendi çalışma azimleri, aileleri ve öğretmenlerinin desteği ile kazandıklarını belirterek, onlara teşekkür etti.

Babaları İbrahim Gencer'in Uşak Üniversitesi'nde memur, anneleri Elif Gencer'in ev hanımı olduğunu kaydeden ikizlerden Rumeysa Gencer; “İlk ve ortaokul Uşak'ta bitirdik. İkizim Hayrunisa ile çocukluk yıllarımızdan bu yana doktor olmak istiyorduk. Ortaokulu başarı ile bitirince o dönemlerde yeni kurulan Uşak Ertuğrul Gazi Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu'nu tercih ettik. Bu okulu tercih etmememizin başlıca nedeni; güzel bir başarı elde ederek İmam hatip Okullarının adını iyi bir şekilde duyurmaktı. Birde çevremizde öğretim kadrosu araç ve gereç bakımından oldukça yeterli ve başarılı bir okul olarak adını duymamızdan kaynaklandı.

Hayallerimizi gerçekleştirdiğiminiz için çok mutluyuz. Bize bu fırsatı veren okul müdürümüz ve tüm öğretmenlerimize çok teşekkür ediyorum” dedi.

“Dershaneye gitmeye hiç ihtiyaç duymadık”

Üniversite sınavlarına hiç dershaneye gitmeden hazırlandıklarını belirten Hayrunisa Gencer ise “Okulumuz Uşak Ertuğrul Gazi Anadolu İmam Hatip Lisesi İmam Hatip Lisesi, aynı zamanda Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu olduğu, okula kayıt olduğumuzdan bu yana sürekli araştırmalar, incelemeler yapıyorduk. Birde okul içerisinde tamamlayıcı eğitimler ve sürekli kurslar düzenleniyordu. Eğitim kadrosu, laboratuvarlar, eğitim araç ve gereçleri de tam olunca hiç dershaneye ihtiyaç duymadık. Zaten gitmeye zamanımızda olmadı. Kardeşim ve ben dershanelerin deneme sınavlarında çok başarılı olduk. Ücretsiz dershane eğitimi almaya hak kazandık. Ama sonuçta dershanelere hiç gitmeden hayallerimizi gerçekleştirme olanağına kavuştuk. Biz bu fırsatı oluşturan ailemiz, okul müdürümüz ve tüm öğretmenlerimize çok teşekkür ederiz” ifadesini kullandı.

Gencer kardeşler, iyi bir doktor olup insanlara şifa dağıtmak istediklerini de sözlerine eklediler.

2015-2016 Eğitim Öğretim yılında faaliyete başlayan 24 derslik 3 laboratuvar 1 konferans salonuna sahip olan Uşak Ertuğrul Gazi Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu, geçen yılki YKS'de Sayısalda Türkiye 133. Çıkararak adından söz ettirmişti.

Bu yıl yapılan YKS'de de başarılı sonuçlar alan Uşak Ertuğrul Gazi Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu; Tıp fakültelerine 10, Mühendislik fakültelerine 12, Eğitim fakültelerine 4, Eczacılık fakültelerine 3, Hukuk Fakültelerine 11, Diş Hekimliği fakültesine 1, Psikoloji programı fakültelerine 3 ve diğer fakülteler 11 öğrencinin kaydolmasını sağladı.

Okul, Uşak içerisindeki sportif başarılarıyla ve sanatsal faaliyetleri ile adından sıkça söz ettiriyor.