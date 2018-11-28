İmamlar, AÖF'den ilahiyatla ilgili yüksek lisans programı açmasını istedi

Toplantıda ilahiyat lisans ve önlisans eğitim ile ikinci üniversite hakkında merak edilenler konuşulurken imamlar Mıdık'tan ilahiyat alanında bir yüksek lisans programı açılmasını istedi.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Uşak Temsilcisi Öğretim Görevlisi Ahmet Mıdık Uşak Merkez ve köylerindeki görevli imamlara yönelik bilgilendirme semineri düzenledi. Din görevlileriyle sık sık biraya gelmeye çalıştığının altını çizen Mıdık imamların halkla birebir iletişim halinde olan kişiler olduğunu ifade etti. Anadolu Üniversitesinin açmış olduğu ilahiyat önlisans programı sayesinde birçok imamın bu bölümde okumak fırsatını bulduğunu hatırlatan Mıdık, "Örgün bölümde okumak ayrı bir dünya nasıl gideceksiniz? Nasıl izin alacaksınız? Zamanınız nasıl yetecek? Bu sistemi kuranlardan Allah razı olsun, sizler de dua ediyorsunuzdur herhalde. Bakın nereden nereye. İki yıllık önlisans programı mezunları 18 Mayıs'ta yürürlüğe giren bir kanunla sizlere sınavsız lisans tamamlama hakkı geldi. Geldi ama apar topar. Belli üniversitelere az kontenjan verildi, bizim Anadolu Üniversitesi bu işin ucundan tutmadı. Tutması gerekir mi? Gerekir, altyapın var, Açıköğretim sisteminde 36-37 yıllık bir geçmişin var. Bizde ilahiyat önlisans, lisans tamamlama programı açılmaması için bir neden yok" dedi. Mıdık bu konuda Uşak'tan gelecek taleplere elinden gelen yardımı yapacağını vurguladı.

Soru cevap şeklinde devam eden toplantıda din görevlilerinin din sosyolojisi, din psikolojisi gibi alanlarda yüksek lisans yapabilecekleri ancak bu bölümleri açık öğretim sisteminde bulunmadığı ifade edildi. Yüksek lisans programlarında okula gitme şartının olmadığı bilgisini veren Mıdık, “Sınavlar var, ödevler var, ara sınavları bilgisayar üzerinden yapıyoruz. Final sınavlarını da bizim gözetimimizde yapıyoruz, gönderiyoruz o kadar. Olmaması için bir neden yok” diye konuştu.