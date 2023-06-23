İş merkezinin çatısında çıkan yangın büyümeden söndürüldü

Uşak'ta iş merkezinin çatı kısmında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaptığı müdahale sonrası büyümeden söndürüldü.

Yangın, İsmetpaşa Caddesi üzerinde bulunan iş merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz bilinmeyen bir sebepten iş merkezinin çatısında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bütün çatıyı saran yangın, ekiplerin müdahalesiyle başka yere de sıçramadan söndürüldü. Maddi hasarla atlatılan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.