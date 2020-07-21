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İtfaiye ekipleri kurbanlık koyunları kucaklayarak kurtardı

Uşak’ta Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde bir iş yerinde çıkan yangında itfaiye ekipleri, çok sayıda kurbanlık koyunu da kucaklayarak kurtardı.

Uşak'ta Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde bir iş yerinde çıkan yangında itfaiye ekipleri, çok sayıda kurbanlık koyunu da kucaklayarak kurtardı.


Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Nuri Şeker Caddesi'nde, kurbanlık koyunların da bulunduğu Abdurrahman Dikmen'e ait iş yerinde bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Vatandaşların ihbarları sonrasında olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Uşak Belediyesi İtfaiye Dairesine bağlı ekipler yangına müdahale etti. Öte yandan iş yerinde kurbanlık koyunların da bulunduğunu öğrenen itfaiye ekipleri, yaklaşık 30 kurbanlık koyunu telef olmaktan kurtardı. Kucaklanarak kurtarılan koyunlar, sahiplerine teslim edildi.

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