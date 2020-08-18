İtfaiye ekipleri yavru kedi için seferber oldu

Uşak'ta, itfaiye ekipleri, 4 metrelik beton elektrik direği çukuruna düşen yavru kediyi, uzun uğraşlar sonucu düştüğü yerden kurtarmayı başardı.

Olay, Elmalıdere Mahallesi, Birinci Eren Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; sabah saatlerinde yavru bir kedi, önceden kesilmiş olan beton elektrik direği çukuruna düştü. Yaklaşık olarak 4 metre uzunluğunda olan çukurda mahsur kalan yavru kediyi vatandaşlar kurtaramadı. Verilen ihbar üzerine yavru kediyi kurtarmak için olay yerine itfaiye ekipleri geldi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık olarak 45 dakikalık çalışmalarının ardından yavru kedi özel bir aparatla kurtarıldı. Yavru kedinin kurtarılmasının ardından çukur ekipler tarafından kapatılırken yavru kedi ise bir vatandaş tarafından sahiplenildi.