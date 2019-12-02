İYİ Parti Uşak İl Başkanı görevinden istifa etti

İYİ Parti Merkez İlçe Başkanı Hakan Savaş ile il yönetimi olarak sorunlar yaşadıklarını, bu doğrultuda istifa kararı aldığını belirten Naci Yıldırım, “İYİ Partili değerli arkadaşlarım 2017 yılı Ekim ayında il kurucu üyesi olarak katıldığım ve her yönetimde görev aldığım, halen de İl Disiplin Kurulu Başkanlığı görevini sürdürdüğüm görevimden 25 Kasım 2019 Pazartesi tarihi itibarıyla istifa ediyorum. Başkanlık görevinden ve görevlerimizden istifa ettik. Partiden istifa etmedik. Bunu özellikle belirtmek isterim. Bu andan itibaren il parti yönetiminin hiçbir biriminde görev almayacağımı belirtir, yeni görevlendirilecek başkana ve oluşturulacak yönetime başarılar dilerim” dedi. Yıldırım, parti yönetiminin henüz il başkanlığına bir atama yapmadığını da sözlerine ekledi.

İYİ Parti Kadın Kolları Başkanı İlknur Açıkgöz ise yaptığı açıklamada, "Değerli İYİ Partililer, İYİ Parti kurulduğundan itibaren görevdeyim. Şimdi de Uşak İYİ Parti Kadın Kolları Başkanı görevimden kendi isteğimle istifa ediyorum. Çalışma sürem boyunca birlikte çalıştığım İYİ Partili arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Yeni gelen arkadaşlarımıza da başarılar diliyorum” dedi.

İYİ Parti Uşak İl Başkanlığında toplam 35 yönetim kurulu üyesi istifalarını verdi.