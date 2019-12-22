?Y? Parti U?ak Merkez ?l?e Ba?kan?'na silahl? sald?r? giri?imi

?Y? Parti U?ak Merkez ?l?e Ba?kan? Hakan Sava?'a hen?z kimli?i belirlenemeyen ki?i veya ki?iler taraf?ndan silahl? sald?r? giri?iminde bulunuldu. Sald?r? an?n? son anda fark eden Sava?, ba??n? e?ip kendini koruyarak olay? yara almadan atlatt?.

Olay, Hac?kadem Kav?a??'nda ak?am saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere g?re, ?Y? Parti U?ak Merkez ?l?e Ba?kan? Hakan Sava? arac?yla ???klarda beklerken ba?ka bir ara?la yan?na yakla?an hen?z kimli?i belirlenemeyen ki?i veya ki?iler taraf?ndan ?zerine ate? a??ld?. Durumu son anda fark eden Sava?, ba??n? e?ip kendini korumas? sonucu olay? yara almadan atlatt?. ??pheli veya ??pheliler ate? edip ka?t?ktan sonra durumu emniyet g??lerine bildiren Sava?, ard?ndan ifadesi al?nmak ?zere ?l Emniyet M?d?rl???ne g?t?r?ld?.

?nceleme yapmak ?zere olay yerine gelen ?l Emniyet M?d?r? Mesut Gezer, incelemelerin ard?ndan yapt??? a??klamada, ?Konuyla alakal? arkada??m?z?n ?uan sa?l?k durumu iyi. Kendi beyanlar? sonucunda olay? ayd?nlataca??z. Gerek g?venlik kameralar? gerekse olay yeri inceleyen arkada?lar?m?z?n verileri ve kendi beyan?yla bu olay ??z?lecek. Kendi anlatacaklar? ?zerinden yola ??kaca??z? diye konu?tu.

Polis olayla ilgili geni? ?apl? inceleme ba?latt?.