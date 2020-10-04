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Jandarma ekipleri kaplumbağa için trafik durdurdu

Uşak’ta devriye faaliyetleri sırasında yol üzerinden geçen kaplumbağaları gören jandarma ekipleri, kaplumbağaların geçişleri için trafiği durdurdu.

Uşak'ta devriye faaliyetleri sırasında yol üzerinden geçen kaplumbağaları gören jandarma ekipleri, kaplumbağaların geçişleri için trafiği durdurdu.


Kayaağıl köyü yakınlarında devriye faaliyetlerini gerçekleştiren Uşak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yol üzerinden geçen 4 kaplumbağayı fark etti. Jandarma ekipleri, kaplumbağaların güvenli bir şekilde karşıya geçmelerini sağlamak için yolda bir süreliğine trafiği durdurdu. Ekipler, kaplumbağaların karşıya geçmelerinin ardından yolu tekrardan trafiğe açtı. Jandarma ekiplerinin 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Gününde bu duyarlı davranışları, trafikte bekleyen bir sürücü tarafından cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.

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