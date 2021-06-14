Jandarmanın 182. yaşı Uşak'ta kutlandı

Uşak'ta Jandarma Teşkilatının Kuruluşunun 182. yıldönümü düzenlenen etkinlikle kutlandı.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Binasının kantini önünde düzenlenen programa Vali Funda Kocabıyık, İl Jandarma Komutanı Murat Kılıç, İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer, Jandarma ve Emniyet mensupları katıldı. Etkinlikte Emniyet mensupları tarafından hazırlanan ve üzerinde "Jandarma teşkilatının 182.yıl dönümü kutlu olsun" yazılı pasta, Vali Kocabıyık, Albay Murat Kılıç ve Emniyet Müdürü Mesut Gezer tarafından kesildi. Pasta kelimesinin ardından Albay Kılıç tebrikleri kabul etti. Etkinlik emniyet binasında basına kapalı bir şekilde devam etti.