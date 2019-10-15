İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Japonya Büyükelçisi Uşak'ta ‘Japonya'da Kültür ve Eğitim' sunumu gerçekleştirdi

Japonya’nın Türkiye Büyükelçisi Akio Miyajima, Uşak Valisi Funda Kocabıyık’ı ziyaret ederek, ‘Japonya’da Kültür ve Eğitim Felsefesi’ hakkında sunum gerçekleştirdi.

Japonya'nın Türkiye Büyükelçisi Akio Miyajima, Uşak Valisi Funda Kocabıyık'ı ziyaret ederek, ‘Japonya'da Kültür ve Eğitim Felsefesi' hakkında sunum gerçekleştirdi.


Japonya Büyükelçisi Akio Miyajima özel bir kolejden aldığı davet üzerine Uşak'a gelerek Vali Funda Kocabıyık'ı makamında ziyaret etti. Büyükelçiye Vali Kocabıyık tarafından Uşak halısı hediye edildi. Ardından özel bir kolejde ‘Japonya'da Kültür ve Eğitim Felsefesi' hakkında sunum gerçekleştiren Miyajima, Ulubey Kanyonu'nu ve Uşak müzesini ziyaret ederek Uşak'ı beğendiğini ve gezdiği yerlerden etkilendiğini söyledi.


Kültür merkezinde yaptığı sunumda Türkiye ve Uşak hakkında değerlendirmelerde de bulunan Japonya'nın Türkiye Büyükelçisi Miyajima, "Türkiye'deki dönemime Eylül 2017'de başladım. Türkiye'de olmaktan çok mutluyum. Türkiye'de bugüne kadar 33 şehri ziyaret ettim. Bu sabah Ulubey kanyonu ve Uşak Müzesini ziyaret ettim. Çok güzeldi, çok etkilendim. Gittiğim her yerde sıcak bir şekilde karşılanıyorum ve bundan büyük mutluluk duyuyorum" ifadelerine yer verdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.