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JASAT ekipleri kalorifer hırsızlarını kıskıvrak yakaladı

Yeni İlk Okulu lojmanlarından kalorifer peteği çalan hırsızlar, JASAT ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.


Uşak'ta merkez ilçelerden Yenişehir Köyünde Yenişehir İlköğretim Okulu'nun kullanılmayan lojmanlarından kalorifer petekleri iki hırsız tarafından çalındı. JASAT ekipleri konu hakkında çalışma başlattı. JASAT ekipleri tarafından yapılan titiz çalışmalar sonucunda kalorifer peteklerini çalan iki hırsız kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan şahıslar, işlemlerin ardından adliyeye sevk edilirken çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan ele geçirilen malzemeler İl Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim edildi.

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