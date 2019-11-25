Kadına yönelik şiddete düdükle 'hayır' dediler

Uşak'ta Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında bir grup kadın gerçekleştirdikleri yürüyüşte, şiddete karşı çaldıkları düdükle dikkat çekti.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen yürüyüşe katılan kadınların yanı sıra pek çok erkek de katılım sağladı. Yürüyüş 15 Temmuz Şehitler Meydanında sona erdi. Yürüyüş kapsamında kadına yönelik şiddeti kınamak amacıyla düdük çalarak tepki gösteren katılımcılar farkındalık oluşturdu.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Şiddeti Önleme ve İzleme Müdürü Evşan Erdoğan okuduğu basın açıklamasında, “Yaşamımızın kaynağı olan kadınlar ellerin kaldırıldığı değil el üstünde tutuldukları bir yaşamı hak ediyorlar. Toplumun temeli aile, ailenin temeli kadındır. Kadınlarımız eğitimden sağlığa, siyasal yaşamdan iş dünyasına kadar her alanda üstlendiği sorumluluklarla birçok başarıya imza atmış ve Türk Milletinin geleceğe güvenle bakmasının teminatı olmuştur. Kadına yönelik şiddet normal değildir, yasal değildir ve kabul edilebilir değildir. Ülkemizde kadın erkek eşitliğinin sağlanması ve kadın haklarının güçlendirilmesi konunda yasal düzenlemeler tamamlanmış bu düzenlemeler ile kadına yönelik şiddetle mücadele de önemli adımlar atılmıştır. Kadın mutluysa, ailede mutludur, aile mutluysa, toplum mutludur, toplum mutluysa, ülke de huzurludur” şeklinde konuştu.