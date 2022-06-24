Kanatlı sektörünün lideri Gedik Piliç, başarısını 4 ödülle birden taçlandırdı

Türkiye'nin kanatlı sektörünün lider markası Gedik Piliç, Uşak'ta düzenlenen Ekonomiye Değer Katanlar Ödül Töreninde 4 ayrı ödül birden alarak başarısını taçlandırdı.

Geçtiğimiz günlerde, Uşak Ticaret ve Sanayi Odası'nda "Ekonomiye Değer Katanlar" ödül töreni gerçekleşti. Düzenlenen törene Uşak Valisi Turan Ergün, AK Parti Uşak Milletvekilleri İsmail Güneş ve Mehmet Altay, Belediye Başkanı Mehmet Çakın katıldı. Düzenlenen ödül töreninde Uşağın önde gelen firmalarından olan Gedik Piliç, istihdama verdiği katkılar, ekonomiye verdiği katkılardan kaynaklı ISO 500 listesinde yer alma, borsada ilk 10 firma arasında işlem yapma ve ihracat başarılarından kaynaklı ödül aldı. Gedik Piliç adına ödülleri Fabrika Müdürü Sinan Gürüç, Valisi Turan Ergün'ün elinden aldı.

Gedik Piliç olarak teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek, doğallıktan ödün vermeden üretime devam ettiklerini belirten Gedik Piliç Fabrika Müdürü Sinan Gürüç, felsefelerinin vatandaşa sağlıklı ve güvenilir gıda vermekle birlikte başarıyı sürdürmek olduğunu söyledi. Gedik Piliç'in 2021 yılında gerçekleştirdiği 85 milyon dolarlık ihracatıyla Ege Bölgesi'nde 1., Türkiye genelinde ise 2. sırada yer alarak ülke ekonomisine büyük bir katkı sağladığını anımsatan Gürüç, "Uzun süredir yoğun şekilde çalışıyoruz. Bu çalışmalarımızın karşılığını böyle güzel ödüllerle aldık. Kendimizi zaten çok önceden kanıtlamıştık. Çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz. Başarı, elde etmek değil ne yapıyorsanız bunu sürdürmek demektir. Başarımızda emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu