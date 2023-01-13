Kanatlı sektörünün yıldızı Gedik Piliç, 2022'nin ihracat şampiyonu oldu

Türkiye'nin kanatlı sektörünün lider markası Gedik Piliç, 2022 yılı ihracatını bir önceki yıla göre yüzde 66 gibi rekor bir oranla artırdı. Gerçekleştirdiği 137 milyon dolarlık ihracatla Ege Bölgesi'nde kanatlı sektörünün şampiyonu olan Gedik Piliç, İhracatın Yıldızları Ödül Töreninde onurlandırıldı.

Türkiye'ye ihracatı öğreten Egeli ihracatçılarda, 2022 yılında ihracatın yıldızı olan firmalar ödüllerine kavuştu. Ege İhracatçı Birlikleri tarafından düzenlenen İhracatın Yıldızları Ödül Töreninde, Türkiye ihracatına 2022 yılında 7,6 milyar dolarlık katkı sağlayan 58 firma ödülle onurlandırıldı.

Kanatlı sektörünün lider ve öncü markası Gedik Tavukçuluk ve Tarım Ürünleri Ticaret Sanayi A.Ş., Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği üyeleri arasında en çok ihracat yapan 3. firma ödülünü aldı. Gedik Piliç, ödül olan 1. ve 2. firmaların balıkçılık sektöründen olması nedeniyle kanatlı sektörünün şampiyonu oldu.

2022 yılında Ege Bölgesi'nin kanatlı sektörü anlamında en çok ihracat yapan firması olan Gedik Piliç adına ‘İhracatın Yıldızı' ödülünü, markanın kurucusu Halil Gedik'in torunu olan Gedik Piliç Yönetim Kurulu Üyesi Halil Gedik, Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi ve Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Bedri Girit'in elinden aldı.

Gedik Piliç olarak teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek, doğallıktan da ödün vermeden üretime devam ettiklerini belirten Gedik Piliç Yönetim Kurulu Üyesi Halil Gedik, “Gedik Piliç olarak sağlıklı ve güvenilir gıda arzından asla ödün vermeden üretimler yapıyoruz. 2022 yılı ihracatımız 2021 yılına göre yüzde 66'lık artış ile 137 milyon 322 bin 318,05 dolar oldu. Elde ettiğimiz bu başarıyla, Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği üyeleri arasında en çok ihracat yapan 3. firma olarak ödül aldık. Listenin ilk iki sırasındaki firmalar balıkçılık sektöründen olduğu için kanatlı sektöründe biz birinci olduk. Başarılı çalışmalarımızın karşılığında böylesine önemli bir ödüle layık görüldük. Başarımızda emeği geçen tüm Gedik Piliç Ailesine teşekkür ediyorum" dedi.

2021 yılında gerçekleştirdiği 85 milyon dolarlık ihracatıyla Ege Bölgesi'nde 1., Türkiye genelinde ise 2. sırada yer alan Gedik Piliç, geçtiğimiz Haziran ayında düzenlenen "Ekonomiye Değer Katanlar" ödül töreninde de 4 ödül birden kazanmıştı. Gedik Piliç adına ödülleri Fabrika Müdürü Sinan Gürüç, Valisi Turan Ergün'ün elinden almıştı.