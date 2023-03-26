Karaağaç Mahallesi Gençlik Parkı'nda geri sayım başladı

İçerisinde kafeterya, halı saha, voleybol ve basket bol sahası gibi bir çok spor bölümünü barındıran Karaağaç Mahallesi Gençlik Parkı'nda açılış için geri sayım başladı.

Uşak'ın Karaağaç Mahallesi'nde 4 bin 500 metrelik bir alan içerisinde geçtiğimiz Ekim ayında temeli atılan Gençlik Parkı'nın Ramazan Bayramı sonrası hizmete girmesi bekleniyor. İçerisinde; kafeterya, suni çim halı saha, voleybol ve basketbol sahası, koşu parkuru ve Fitness aletleri bulunan Gençlik Parkı'nda sona gelindiğini belirten Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, Uşak'ın bütün mahallerinde olduğu gibi Karaağaç Mahallesinde de hizmetlerin kesintisiz süreceğini kaydetti.

“Karaağaç Mahallesi nefes alacak”

Uşak halkına söz verdiği bir projenin daha tamamlanma aşamasına geldiğinden duyduğu mutluluğu dile getiren Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, “Karağaç Mahallesi, geçmiş yıllarda kenrada kalmış bir mahalle görünümündeydi. Son yıllarda devletimizin ve belediyemizin yatırımları ile Uşak için çok önemli bir bölge haline geldi. Yakın zamanda hizmete girecek olan Gençlik Parkımızın bitişiğinde yaklaşık 3 bin yataklı KYK Mehmet Hacım Erkek Yurdu var. Bu yurtta şu anda depremzede vatandaşlarımız kalıyor. Burada kalan üniversite öğrencilerimizin ve şimdilik depremzede vatandaşlarımızın sosyal ve sportif ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik bir projeyi daha hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Parkımızın bir tarafında ekonomik ve kaliteli hizmet sunacak bir sosyal tesisimiz, diğer tarafında ise futbol ve basketbol gibi çeşitli branşlarda sportif faaliyetler gerçekleştirilebilecek tesisler olacak. Aynı zamanda parkımızdan; hemen yurdun arkasındaki Karaağaç TOKİ'de ve yapımında son aşamaya gelinen Anıttepe TOKİ'de yaşayan binlerce vatandaşımız da istifade etmiş olacak” şeklinde bilgi verdi.

“Yeni hazırladığımız projelerle Karaağaç Mahallesi yükselişe geçti”

Karaağaç mahallesinde belediye tarafından yürütülen diğer projelere de değinen Çakın, “Bu mahallemizde düğün salonu, kapalı Pazaryeri yeri gibi projelerimiz ve çok yakında hizmete başlayacak olan içerisinde sosyal tesis ve spor alanalrı bulunan gençlik parkımızla Karaağaç Mahallesinde yaşayan vatandaşlarımızın yaşam standardını yükseltiyoruz. Ben emeği geçen ve bize destek olan tüm hemşerilerime çok teşekkür ediyorum” dedi.