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Karantinadaki köyün ihtiyaçları ‘Vefa' ekipleri tarafından karşılanacak

Uşak’ın Banaz ilçesinde karantinaya alınan Gürlek köyünde vatandaşların acil ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri tarafından karşılanacak.

Uşak'ın Banaz ilçesinde karantinaya alınan Gürlek köyünde vatandaşların acil ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri tarafından karşılanacak.


Uşak Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Gürlek köyünde İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan karar gereğince dünden itibaren ikinci bir değerlendirmeye kadar karantina uygulamasına geçildiği ve köye giriş çıkışların kapatıldığı kaydedildi. Karantina altında bulunan köyün giriş ve çıkışında jandarma ekipleri 24 saat görev yaparken, köyde 3 pozitif vakanın çıktığı ve hastaların Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındığı öğrenildi. Sağlık ekiplerinin düzenli olarak köye gelerek vatandaşlara sağlık taraması yaptığı belirtildi.


300'den fazla hanenin bulunduğu 812 nüfuslu köyden dışarı çıkmalarına izin verilmeyen vatandaşlar, ihtiyaçlarını 112 Acil Çağrı Merkezini veya köy muhtarlığını arayarak bildirecek. Vatandaşların acil ihtiyaçları Kaymakamlığa bağlı Vefa Sosyal Destek Grupları tarafından karşılanarak, kontrol noktasında kendilerine teslim edilecek.


Öte yandan, köyün karantinaya alınmasının ardından karara uymayarak dışarı çıkan bir vatandaşa 3 bin 150 lira para cezası kesildiği öğrenildi.

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