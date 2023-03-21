Karbondioksit taşıyan tanker alev alev yandı

Uşak'ta karbondioksit taşıyan tanker alev alev yanarak kullanılmaz hale geldi.

Edinilen bilgilere göre, Uşak-İzmir karayolu üzerinde A.A. kontrolündeki 35 BAD 542 plakalı sıvı karbondioksit taşıyan tanker henüz bilinmeyen bir sebepten alev aldı. İhbar sonrası olay yerine polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. iki itfaiye ekibi yangını söndürürken bölgede trafik ekipleri yolu bir süreliğine trafiğe kapattı.

Yangın söndürüldükten sonra yol trafiğe açıldı.