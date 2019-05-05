Karun Hazineleri keşfedilmeyi bekliyor

Uşak'ta kaçak kazılarda bulunup yurt dışına kaçırılan ve yapılan girişimlerle tekrar Uuşak'a dönen Lidya Kralı Kraisos'a (Karun) ait değerine paha biçilemeyen yaklaşık 450 parçalık hazine ziyaretçilerini bekliyor. M.Ö. 560 yıllarına ait altın, gümüş, bronz ve çeşitli değerli taşlardan oluşan hazinedeki Kanatlı Denizatı Broşu dikkat çekiyor.

Uşak'a bağlı Güre köyü yakınlarındaki Toztepe, İkiztepe ve Aktepe Tümülüsleri ile Manisa'nın Kırkağaç ilçesindeki Harta Tümülüsü'nde kaçak kazılarla ele geçirilip yurt dışına kaçırılan Karun hazineleri, New York'taki Metropolitan Müzesi'nde 1985 yılında sergilenmeye başlayıp Kültür Bakanlığının çalışmalarıyla 1987 yılında açılan dava sonucu 1993 yılında Ankara'ya getirildi. M.Ö 560 yıllarında yaşayan Lidya Kralı Kraisos'a (Karun) ait olduğu tespit edilen 450'nin üzerinde parçadan oluşan çoğu gümüş, altın, bronz ve çeşitli değerli taşlardan oluşan hazine, 1996'da ise ait olduğu topraklar Uşak'a döndü. O tarihten beri Uşak'ta sergilenen koleksiyon, geçtiğimiz yıl Ekim ayından beri yeni inşa edilen modern Uşak Arkeoloji Müzesi'nde ziyaretçilerini ağırlıyor.

Sahtesi ile değiştirilip ikinci kez kaçırıldı

Tüm parçaları göz kamaştıran hazinenin dikkat çeken parçalarının başında ise Kanatlı Denizatı Broşu yer alıyor. Hazinenin en değerli eserleri arasında olan ve bulunduğunda kaçak kazı yapan köylüler tarafından antikacılara bir traktör parasına satılan Kanatlı Denizatı Broşu, yurda geri getirildikten sonra tekrar 2005 yılında Uşak Arkeoloji Müzesi'nden sahtesi ile değiştirilip yurt dışına kaçırıldı. Ardından 2013 yılında Almanya'dan geri alınan som altından yapılan ve üzeri mücevherlerle kaplı eşiz eser, Uşak Arkeoloji Müzesi'nin kalbinde sergileniyor.

Hazineyi görmek isteyen binlerce yerli ve yabancı turist müzeye yoğun ilgi gösteriyor. Özelikle hafta sonları ziyaretçi akının yaşandığı müzede eserler, kronolojik sıraya göre sergileniyor. Karun Hazineleri ise, Antik Çağlardan Cumhuriyet döneminin ilk yıllarına kadar toplamda 2 bin 500 eserin bulunduğu müzenin ikinci katındaki özel alanda sergileniyor. Akmonia, Selçikler ve Sebastapolis antik kentlerinden çıkarılan eserlerin yanı sıra sikke bölümünde Osmanlı Bankası ve Darphanesi canlandırması ise ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Öte yandan müzede dev ekranlarda kentin tarihi anlatan 6 kısa film de sürekli gösteriliyor.

“Eserler çok etkileyici”

Müzeyi gezdiğini ve çok etkilendiğini belirten Ayşenur Özdemir, “Kesinlikle herkesin gelip görmesi gereken bir yer. Uşak'ın değerlerinin bu şekilde ön plana çıkarılmasını başarılı buldum. Özellikle hazineler beni çok etkiledi. Dönemlerinde yapılan işçiliği çok güzel” dedi.

Züleyha Özdemir ise, hazinede bulunan bilezik ve küpelerin kendisini çok etkilediğini belirtti.