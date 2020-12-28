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Kaza yerine gelen dede “Torunum nerede” diyerek feryat etti

Uşak’ta kırmızı ışık ihlali yapan araç, minibüsle çarpıştı.

Uşak'ta kırmızı ışık ihlali yapan araç, minibüsle çarpıştı. Kazada biri 35 günlük bebek olmak üzere 9 kişi yaralanırken, olay yerine gelen kazazede yakını dede, “Torunum nerede” diye feryat etti.


Kaza, Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kırmızı ışık ihlali yapan 64 NA 645 plakalı hafif ticari araç, Alişan Akakoğlu kontrolündeki 64 AAB 380 plakalı minibüse çarptı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi. Trafik ekipleri ara ara yolu trafiğe kapatırken, sağlık ekipleri kazada yaralanan biri 35 günlük bebek olmak üzere 9 vatandaşı çevre hastanelere kaldırdı. Kaza yerine gelen Alişan Akakoğlu'nun bir yakını, kaza yerinde “Torunum nerede” diye feryat etti. 8'i minibüsten olmak üzere hastaneye kaldırılan vatandaşların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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