Kazım Karabekir'in kızı Timsal Karabekir, Uşak Üniversitesine konuk oldu

Kazım Karabekir'in kızı Timsal Karabekir, Uşak Üniversite tarafından düzenlenen “Babamın Hatıraları Işığında Milli Mücadele Dönemi ve Ermeni Meselesi” programa konuk oldu. Üniversite sosyal medya hesabında canlı yayınlanan programda Karabekir, tarihçilerin işine siyasilerin karışmasının son derece abes olduğuna dikkat çekti.

Uşak Üniversitesi Göç Araştırmaları ve Siyaset Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından; Doğu Cephesi Komutanı General Kazım Karabekir'in kızı Timsal Karabekir'in konuşmacı olarak yer aldığı “Babamın Hatıraları Işığında Milli Mücadele Dönemi ve Ermeni Meselesi” adlı çevrimiçi etkinlik gerçekleştirildi. Moderatörlüğünü Göç Araştırmaları ve Siyaset Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğretim Üyesi İnci Aksu Kargın'ın yaptığı etkinlik, Uşak Üniversitesi YouTube kanalından canlı yayınlandı.

“Son derece abes”

ABD Başkanı Biden'ın sözlerinin, onun cehaletini ortaya koyduğunu söylen Timsal Karabekir, tarihçilerin işine siyasilerin karışmasının son derece abes olduğuna dikkat çekti. Karabekir, “O kararın altında neler yatıyor, ne vaatler var onu araştırmak gerekir. 1915 hiçbir zaman soykırım olarak kabul görmedi. 1915 zorunlu göçtür. "Ermeniler Osmanlı'da 'Sadık Teba' diye tabir edilen gruplardan biriydi. Milletvekilleri, kuyumcular, bakanlar vardı. Hiçbir şekilde ayrım yapılmadı. Ayrıca Ermenilerin ilk başbakanı Ohannes Kaçaznuni ‘Osmanlı tehcirde haklıydı, biz ihanet ettik.' demiştir. Yani ihanet olmasaydı zorunlu göçe tabi tutulmayacaklardı. Osmanlı arşivlerini açıp baktığımız zaman "Her kafileye doktor verilsin, her hamile kadına süt verilsin, döndükleri zaman borçları ertelenmiş olsun, malları kendilerine geri verilsin". Böyle soykırım olur mu? Yani Hitler Musevilere sütüyle, doktoruyla, malıyla mı muamele etti?" şeklinde konuştu.

Babası Kazım Karabekir'in Erzurum'da görev yaptığı dönemde Ermeniler tarafından çıkarılan olaylar sonucu katledilen Türkler hakkındaki notlarını aktaran Timsal Karabekir, “Kazım Karabekir Erzurum'da gördüklerini şöyle aktarmıştı: ‘Erzurum'a girdiğimde gördüğüm manzarada bölge halkının gülerek beni beklediklerini düşünerek mutlu oldum. Biraz yaklaşınca bu kalabalığın hareketsizce durduğunu fark ederek, normal olmayan bir durum olduğunu hissettim. Daha da yaklaştığımda bu insanların Ermeni çeteler tarafından kazığa oturtularak öldürülen ve çeneleri acıdan sıkılmış insanlar olduğunu anladım. Allah benim gözümden gördüklerimi dünya üzerinde hiçbir göze göstermesin. ABD'den General Harbord Erzurum'a geliyor. Babam ona Alaca Köyü raporunu veriyor ve Türk mezarlarını gösteriyor. 'Sayın general buradan bu ucuna kadar gördüğünüz tüm mezarlar burada yaşamış, ölmüş Türk mezarlığıdır. Şurada ufacık mezarlık Ermeni mezarlığıdır.' diyor. Ermenilerin mezalimi sadece Erzurum'la sınırlandırılmış değil. Erzincan, Kars, Van yani Doğu'da ızdırap çekmeyen aile göremezsiniz. Yanarak ölmüş, süngülenmiş insanlarımız vardı. Bize soykırım olmuyor da, Ermenilere mi soykırım oluyor. Anlaşılmış değil bu laflar”

Gençlere tavsiyelerde bulunan Karabekir, ‘‘Beşikten mezara kadar, ülkemize ve milletimize hizmet edecek işler yapın.'' diyerek konuşmasına son verdi.

Milli Mücadelenin önemli komutanlarından Kazım Karabekir'in kızı Timsal Karabekir'i ağırlamaktan dolayı mutlu olduklarını belirten Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş, pandeminin ardından Timsal Karabekir'i üniversitelerinde konuk etmek istediklerini söyledi. Geçtiğimiz günlerde ABD Başkanı Biden'ın açıklamaları hakkında konuşan Rektör Savaş, “Tarihi gerçeklerle hiçbir ilgisi bulunmayan ve hukuki bir karşılığı olmayan ABD Başkanı Biden'ın açıklamalarını kabul etmiyor, şiddetle ve nefretle kınıyoruz” dedi.