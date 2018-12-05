Kenan Sofuoğlu'na Uşak'ta anlamlı ödül

'si düzenlenen Engelsiz Sanat Ödülleri Töreni, Recep Tayyip Erdoğan Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleştirildi. AK Parti Milletvekili Kenan Sofuolu, gecede yılın siyasetçisi ödülünü aldı.

Ödül törenine Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Ahmet Koca, Uşak Vali Vekili Ömer Kalaylı, AK Parti Sakarya Milletvekili ve eski milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Bünyami Korkmaz, Adalet Komisyonu Başkanı İsmail Deniz, Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Saffet Köse, İlçe Kaymakamları, üniversite üst yönetimi, kurum ve kuruluş müdürleri ve çok sayıda davetli katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Yön Engelsiz Sanat Derneği Başkanı Erdem Öksüz, toplumsal farkındalık oluşturma amacında olduklarını belirterek, ev sahipliğinden dolayı başta Rektör Savaş olmak üzere, etkinliğin her anında yanlarında olan Sosyal Hizmetler Topluluğu öğrencilerine, törenin ödüllerini tasarlayan ve engelli bireylere ödüllerin yapımında yardımcı olan Uşak Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'ne şükranlarını sundu. Gecenin asıl aktörlerinin engelsiz, güzel gözler olduğuna dikkat çeken Öksüz, ‘‘Bu gece için, kendileri için ve “biz varız” demek için çalıştılar. Kütüphane kurdular, Uşak'ı fotoğrafladılar, ödülleri hazırladılar.'' dedi.

Prof. Dr. Savaş, Birleşmiş Milletler öncülüğünde bütün dünyada kabul gören 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nün ülkemizdeki ve tüm dünyadaki engelliler için hayırlara vesile olmasını dileyerek, ‘‘Aslında engel fizikte değil, engel canda değil, engeller zihindedir. Zihindeki engelleri yıkamazsak engelliler için çok şey yapmış olamayacağız. Onun için önce zihindeki engelleri kaldırmak gerekmektedir. O da eğitimle olacaktır, farkındalık oluşturmakla olacaktır. Kararlı bir şekilde çalışarak, ne istediğini bilerek ve tüm zorluklara rağmen hayatın içerisine daha çok engelli kardeşlerimizi dahil ederek, engellilik durumunu ortadan kaldırabiliriz. Okullarımızı, şehirlerimizi, sokaklarımızı, eğitim materyallerini yeniden düzenleyerek, yeniden inşa ederek engelli kardeşlerimizin eğitiminin önündeki engelleri tek tek kaldırmaya çalışmalıyız. Son yıllarda yapılan yasal düzenlemeler ve uygulamalarla geçmişten çok daha iyi bir noktadayız. Uşak Üniversitesi olarak engelsiz üniversite olma yolunda hızlı adımlar atıyoruz. Buradan Erdem Öksüz'e yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Üniversitemiz öğrencilerinin böylesi bir etkinlikte yer alarak çalışmaları bizleri gururlandırdı. Bakan Yardımcımız Ahmet Koca ve Milletvekilimiz Kenan Sofuğolu da bizlerle bir arada oldular. Kendilerine de ayrıca teşekkür ediyorum.'' şeklinde konuştu.

Yılın Siyasetçisi Sofuoğlu

Kenan Sofuoğlu'nun, ‘‘Yılın Siyasetçisi'' ödülünü aldığı gecede, Sofuoğlu yakın zamanda başlattığı ‘Spora Gönül Ver' projesinde engelli bireylerle bir araya geldiklerini belirtti. Sofuoğlu, salonda bulunan tüm özel insanlara böylesi bir gece yaşatan herkese teşekkürlerini sundu.

Konuşmaların ardından engelli bireyler tarafından hazırlanan çeşitli gösteriler sahnelenerek, 5. Engelsiz Sanat Ödülleri sahiplerini buldu.