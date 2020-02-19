İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kentin ortasında pompalı tüfekle dehşet kamerada

Uşak’ta elinde pompalı tüfekle duvarın arkasında pusuya yatarak bekleyen bir şahsın, evine girmek üzere olan başka bir kişiye saçmalar yağdırdığı anlar güvenlik kamerasınca anbean görüntülendi.

Uşak'ta elinde pompalı tüfekle duvarın arkasında pusuya yatarak bekleyen bir şahsın, evine girmek üzere olan başka bir kişiye saçmalar yağdırdığı anlar güvenlik kamerasınca anbean görüntülendi.


Edinilen bilgilere göre ismi henüz belirlenemeyen bir zanlı, iddiaya göre daha önceden husumetli olduğu Abdil E.'nin (31) evinin bulunduğu yere gitti. Burada duvarın arkasında pusuya yatan şahıs, evine girmek üzere olan Abdil E.'ye pompalı tüfekle üst üste saçma yağdırdı. Olay anı güvenlik kamerasına anbean yansırken, şüpheli olay yerinden kaçarak uzaklaştı.


Sesleri duyan vatandaşlar polis ve 112 acil sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Sağlık ekiplerince olay yerindeki ilk müdahalesi yapılan ve ağır yaralandığı belirlenen Abdil E. tedavisi yapılmak üzere Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Vücuduna 20 saçma isabet ettiği öğrenilen Abdil E.'nin yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor.


Olayın ardından bölgede inceleme başlatan polis ekipleri güvenlik kamerası kayıtlarından yola çıkarak yakaladıkları şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.