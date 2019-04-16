Kilim evinde dokunan ilk halıyı tezgahtan Vali Kocabıyık aldı

Uşak Valisi Funda Kocabıyık, bir ay önce açılışı gerçekleştirilen İl Özel İdaresi Dokuyan Eller Halı-Kilim Evi'nde dokunan ilk halının çözgü iplerini keserek tezgahtan ayırdı

Vali Kocabıyık, kentteki kadın istihdamını artırmak amacıyla Karaağaç Mahallesi'nde restore edilen tarihi Uşak evinde bir ay önce hizmete açılan kilim evini ziyaret etti. Ziyarette dokuma evinde çalışan kadınlarla sohbet eden ve çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Funda Kocabıyık, burada dokunan ilk Uşak halısının çözgü iplerini keserek tezgahtan ayırdı.

Vali Funda Kocabıyık, yaptığı açıklamada 8 Mart'ta açılışını yaptığı dokuma evinde 9 tezgahta 22 kadının halı ve kilim dokuduğunu belirterek “Bu gün tamamlanan ilk halıyı tezgahtan ayırdık. Kısa süre içinde tezgah ve dokuyan kadın sayımızı artıracağız. Hedefimiz en az 50 kadınımızın halı dokumasını sağlamak. Burada dokunan halı ve kilimlerimizin tamamı kök boyadan iplerle dokunuyor. Her biri el emeği göz nuru" dedi.

“Dokuma evinde Uşak halıları yüzlerce yıllık geleneklerle dokunuyor”

Kadınların üretime katılması ve kültürel değerlerin geleceğe taşınması için hazırladıkları dokuma evi projesini anlatan Vali Funda Kocayıbık şunları söyledi:

“Uşak halıları tarihimizde büyük öneme sahip. Bu dokuma evinde Uşak halıları yüzlerce yıllık geleneklerle dokunuyor. Burada ürettiğimiz halıları İnternet üzerinden satışa sunacağımız. İsteyen vatandaşlarımız sipariş vererek istedikleri renkte, desende ve boyutta Uşak halısı dokutabilecek. Hem kadınlarımız üretecek para kazanacak, hem Uşak halıları eski gösterişli günlerine dönecek."

Ziyareti sırasında Vali Funda Kocabıyık'a Vali Yardımcıları Ömer Kalaylı ve Ayşe Şeyda Çağlar eşlik etti.