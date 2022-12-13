Kıraç'ın Uşak için hazırladığı klip 24 saatte binlerce izlendi

Uşak'ın “17 Benli Şadiye” türküsü, Kıraç'ın seslendirmesiyle vatandaşların beğenisine sunuldu.

Ünlü Anadolu Rock şarkıcısı Kıraç, Uşak'ta vermiş olduğu konserde şarkının klip gelirini Uşak'ta yapımı süren yeniaşevine bağışlayacağını söylemişti.

Uşak'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100.senesine özel Uşak'ta konser veren ünlü Anadolu Rock şarkıcısı Kıraç, konserde yapmış olduğu açıklamada, bir Uşak Türküsü olan “17 Benli Şadiye” şarkısını seslendireceğini, bu şarkıyı resmi youtube kanalından yayınlayacağını ve gelirini de Uşak'ta yapımı süren yeniaşevine bağışlayacağını söyledi. Konser günü çekilen ve Uşaklı 40 öğrencinin de koro şeklinde eşlik ettiği klip, Kıraç'ın youtube sayfasında dün yayınlandı. Henüz 24 saat olmamasına rağmen binlerce defa izlenen video yüzlerce beğeni de aldı. Ayrıca ünlü şarkıcı Kıraç, şarkıyı “Klibimizin izlenmesinden doğacak gelirler Uşak'ta yapılacak yeni AŞEVİNE bağışlanacaktır...” mesajıyla paylaştı.