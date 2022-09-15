İhlas Haber Ajansı

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Kırmızı ışık ihlali yapan araç kazada ters döndü

Uşak’ta meydana gelen trafik kazasında bir araç ters dönerken kazada 2 kişi yaralandı.

Uşak'ta meydana gelen trafik kazasında bir araç ters dönerken kazada 2 kişi yaralandı.


Kaza Uşak'ın en işlek caddesi olarak bilinen İsmet Paşa Caddesi ile Atatürk Bulvarı kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre O.D. 20 D 4721 plakalı otomobili ile Ulubey istikametine seyir halindeyken M.Ö. (25) 64 ACF 841 plakalı kontrolündeki otomobiliyle kırmızı ışık ihlali yaptı ve 2 araç çarpıştı. Çarpma sonrasında M.Ö. idaresindeki araç ters döndü. İhbarlar sonrasında kaza yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü O.D. ve M.Ö.'nün yanında bulunan D.Ö. sağlık ekiplerince hastanelere kaldırıldı. Yaralı şahısların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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