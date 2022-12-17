Kırşehir'de işlenen cinayetin mütalaası açıklandı

Kırşehir'de öldürülüp gömülen karı-koca cinayetinde mütalaa açıklandı. Önceki duruşmalarda cinayetleri işlediğini kabul eden kadının eskiden birlikte yaşadığı ve amcasının oğlu ve 5 şüpheli hakkında ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet talep edildi.

Edinilen bilgiye göre, Osman Çelik'ten (25) haber alamayan yakınları, jandarmayı arayarak ihbarda bulunmuş, ihbar üzerine çalışma başlatan jandarma ekipleri Osman Çelik'in en son Kaman ilçesine bağlı Bayramözü köyünde olduğunu tespit etmişti. Köyde geniş çapta arama yapan ekipler, Osman Çelik ve yeni evlendiği karısı Vildan Çelik'i (24) toprağa gömülmüş halde ölü olarak bulmuş, olayla ilgili gözaltına alınan 9 kişi tutuklanmıştı.

29 Ocak günü ise tutuklu sanıklardan M.S., adli kontrol şartıyla serbest kalırken, 26 Temmuz günü ise Vildan Çelik'in annesi K.İ, ablası H.S. ve B.İ. suçun mahiyetinin değişme ihtimali ve tutukluluk sürelerini göz önünde bulundurarak adli kontrol şartıyla serbest kalmıştı.

Uşak 1. Ağır Ceza Mahkemesi duruşma salonunda görülen davaya 5 tutuklu şahısla birlikte tutuksuz yargılanan 4 şahıs Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile davaya katıldı. Görülen davada iddia makamı mütalaasını açıkladı. Açıklanan mütalaada önceki duruşmalarda cinayetleri işlediğini itiraf eden Vildan Çelik'in eskiden birlikte yaşadığı ve amcasının oğlu olan R.İ. ile Çelik'in abisi R.İ., kardeşleri R.İ. ve R.İ. hakkında "töre saikiyle eziyet çektirerek öldürme" ve "altsoy, üstsoydan birini öldürmek" suçlarından iki kez ağırlaştırılmış müebbetle, "nitelikli cinsel saldırıya teşebbüs" suçlarından 15 yıla kadar hapis cezası talep edilirken baba V.İ. ve kuzen B.İ.'nin “töre sakiyle eziyet çektirerek öldürme” suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbetle cezalandırılması istenildi.

Öte yandan, Çelik'in annesi K.İ. ve ablası H.S. “töre saikiyle eziyet çektirerek öldürmeye yardım” suçundan 20 yıla kadar, M.S.'nin ise suç delillerini gizleme suçundan 5 yıla kadar hapis cezası istendi. Görülen davada taraf avukatlarının ek süre istemesiyle birlikte duruşma ileri bir tarihe ertelendi.