Kısıtlama başladı, Uşak sessizliğe büründü

00 itibariyle başladı. 82 saat sürecek olan kısıtlamanın ilk saatlerinde Uşak caddeleri boş ve sessiz kaldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen karar gereği; korona virüs tedbirleri kapsamında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kapsayacak şekilde ülke genelinde 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması kararı alındı. Kısıtlama saatler 19.00'u gösterdiğinde başladı. Yurt genelinde 82 saat sürecek olan kısıtlamada Uşak sokak ve caddeleri boş kalırken, sokakta sadece görevliler ve işlerinden çıkıp eve giden vatandaşlar görüldü.