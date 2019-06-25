İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kontrolden çıkan otomobil bahçeye girdi: 1 yaralı

Uşak’ta kontrolden çıkan otomobil bir binanın bahçesine girdi.

Uşak'ta kontrolden çıkan otomobil bir binanın bahçesine girdi. Yan yatarak durabilen aracın sürücüsü yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, Kemal Öz Mahallesi TOKİ 3. Etap konutlarında, Süleyman B., idaresindeki 64 BR 320 plakalı otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak bir binanın bahçesine girdi. Bahçede korkuluklara çarpıp yan yatarak durabilen otomobil sürücüsü hafif şekilde yaralandı. Süleyman B., olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Otomobilin girdiği bahçenin kaza anında boş olması ise olası bir facianın önüne geçti.


Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.