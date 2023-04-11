Kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi

Uşak'ta, İzmir istikametine seyir halindeyken kontrolden çıkan otomobil, yol kenarındaki aydınlatma direğine çarpıp şarampole devrildi. Kazada araç sürücüsü yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, Uşak'tan İzmir istikametine seyir halinde olan F.M.Ş., Uşak Üniversitesi kavşağında idaresindeki 64 ACR 043 plakalı otomobilin kontrolünü kaybetti. Kontrolden çıkan araç yol kenarındaki aydınlatma direğine çarparak savrulup yol kenarındaki şarampole devrildi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışıp itfaiye ekiplerince çıkarılan sürücü, sağlık ekiplerince Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili ekiplerce soruşturma başlatılırken, sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.