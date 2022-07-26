Kontrolden çıkan otomobil yan yattı; 3 yaralı

Uşak'ta kontrolünden çıktıktan sonra aydınlatma direğine çarparak yan yatan otomobilde bulunan aynı aileden 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

Kaza, Uşak - İzmir karayolu Uşak Üniversitesi Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; şehir merkezi istikametine seyir halinde olan Hasan Yorulmaz (35), kontrolündeki 43 VF 422 plakalı otomobilin henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıktı. Yolda zikzaklar çizerek ilerleyen otomobil önce aydınlatma direğine çarptı sonrasında ise çarpmanın etkisiyle savrularak yan devrildi.

İhbarlar sonrasında kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Hasan Yorulmaz, eşi Emine Yorulmaz (28) ve çocukları M.Y. (6), olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.