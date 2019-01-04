Köpeği kurtarmak için duvarı yıktılar

Uşak'ta iki duvar arasına sıkışan köpeği kurtarmak için belediye ekipleri seferber olurken, titizlikle yapılan kurtarma çalışması sonucunda evin duvarı yıkılarak 15 santimetrelik araya sıkışan köpek kurtarıldı.

Banaz ilçesinin Dilek Mahallesi'nde iki ev arasındaki boşluğa sıkışan bir sokak köpeğinin seslerini duyan vatandaşlar durumu belediye yetkililerine bildirdi. Olay yerine gelerek inceleme yapan yetkililer sıkıştığı yerde hareket edemeyen köpeği kurtarmak için evin duvarını yıkma kararı aldı. Dikkatli şekilde evin duvarını kıran ekipler yaklaşık 2 saat süren çalışma sonucunda sokak köpeğini sıkıştığı yerden çıkarmayı başardı.

Kurtarılan köpek, Banaz Belediyesi Hayvan Barınağına götürülerek veteriner hekimce muayenesi yapıldı. Aç kaldığı ve korkudan bitkin düştüğü gözlenen köpeğe yemek verilirken, köpeğin aşıları da yapıldı.

Kurtarılan sokak köpeğine sahip çıkan Banaz Belediyesi yetkilileri, bundan sonrası içinde köpek için barınakta yer ayırıp misafir edileceklerini ifade etti.