Korona virüslü hasta hemşireye saldırdıktan sonra 3. kattan düşerek öldü

Uşak'ta korona virüs tedavisi gören 53 yaşındaki adam tedavi gördüğü odada hemşirelere saldırdıktan sonra 3. katın penceresinden düşerek hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bir süredir korona virüs (Covid-19) tedavisi gören Yunus Şentürk (53), kaldığı odada hemşirelere saldırdı. Daha sonra odadan aşağıya düşen Şentürk hayatını kaybetti. Sağlık ekiplerinin yaptığı inceleme neticesi düşen adamın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin hastane çevresinde geniş güvenlik önlemi alması dikkatlerden kaçmadı. Savcının incelemesinin ardından yaşlı adamın cenazesi Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Şahsın, intihar mı ettiği, düşerek mi öldüğü yapılan incelemenin ardından kesinlik kazanacak. Öte yandan şahsın virüs testinin pozitif olması sebebiyle olay yerine gelen ekipler özel kıyafetler ile müdahale etti.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı