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Koyun otlatmaya giden adam ölü bulundu

Uşak’ın Eşme ilçesinde koyun otlatmaya giden 53 yaşındaki adamın cesedine ulaşıldı.

Uşak'ın Eşme ilçesinde koyun otlatmaya giden 53 yaşındaki adamın cesedine ulaşıldı.


Edinilen bilgilere göre olay, Narıncalı köyünde öğlen saatlerinde meydana geldi. İzmir'de yaşayan Cemal Akgün (53) kardeşinin yanına ziyarete geldi. Dün sabah saatlerinde kardeşine ait olan koyunları otlatmak için evden ayrıldı. Uzun süre dönmeyen adamın yakınları jandarmaya ihbarda bulundu. Bunun üzerine harekete geçen ekipler Akgün'ü arama çalışması başlattı. AFAD ve UMKE ekiplerinin de dahil olduğu arama çalışmasında Akgün'ün cesedi evinin 3 kilometre uzaklığındaki bir arazide bulundu.


Akgün'ün neden öldüğü henüz belirlenmezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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